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Дрони летіли з п'яти напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:51 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: сили ППО цієї ночі збили 94 ворожі дрони (Getty Images)

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни цієї ночі атакували 116 ударними безпілотниками типу Shahed (95 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі безпілотники типу Shahed (74 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 10 дронів противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих безпілотників.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських дронів на Дніпро 11 жовтня поранено четверо людей, серед них двоє 8-річних дівчаток. У місті пошкоджено багатоповерхівку та спалахнули склади.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів