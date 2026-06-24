Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 24 червня Росія атакувала Україну 101 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі безпілотникіи, однак є декілька влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни атакували 101 ударним безпілотником типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 червня Росія атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Серед них - дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також безпілотники-імітатори типу "Пародія".
Силам ППО вдалося збити більшістьі ворожих безпілотників.
Водночас 13 ударних безпілотників усе ж досягли цілей - влучання зафіксовано на 11 об'єктах. Уламки збитих дронів впали ще на 3 локаціях.
Зокрема, Росія атакувала Запоріжжя - постраждали двоє мешканців, пошкоджено приватний будинок, автосервіс та автозаправна станція.