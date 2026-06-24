UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:13 24.06.2026 Ср
2 хв
Скільки ворожих дронів вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 95 дронів (Getty Images)

У ніч на 24 червня Росія атакувала Україну 101 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі безпілотникіи, однак є декілька влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували 101 ударним безпілотником типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Читайте також: РФ намагалася атакувати українське узбережжя безпілотними катерами зі "Старлінками", - Флеш

Зафіксовано влучання 6 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 червня Росія атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Серед них - дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Силам ППО вдалося збити більшістьі ворожих безпілотників.

Водночас 13 ударних безпілотників усе ж досягли цілей - влучання зафіксовано на 11 об'єктах. Уламки збитих дронів впали ще на 3 локаціях.

Зокрема, Росія атакувала Запоріжжя - постраждали двоє мешканців, пошкоджено приватний будинок, автосервіс та автозаправна станція.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів