Українські дрони уразили Ільський та Сизранський НПЗ, спалахнули пожежі

Як повідомляється, у ніч на 8 серпня оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах deepstrike-операції у Росії уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарскому краї.

Внаслідок атаки на НПЗ, що живить ресурсами злочинну війну Росії проти України, виникла пожежа.

Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

Фото: дрони ГУР уразили Ільський НПЗ (t.me/DIUkraine)

Також уражено Сизранський НПЗ у Сизрані Самарської області РФ.

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Сизранський НПЗ входить до складу нафтового комплексу "Роснефти". Проєктна потужність підприємства становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива та дорожній бітум. Підприємство є одним із ключових об’єктів нафтопереробної галузі Самарської області та забезпечує паливом, зокрема, потреби російських збройних сил.