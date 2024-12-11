Дрони ГУР підірвали нафтобазу в російському Брянську, - джерела

Згідно з інформацією джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази "Нєфтєбаза Брянская" відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

Як зазначає співрозмовник в ГУР, внаслідок атаки "невгамовних пташок" уражено щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу. В Силах Оборони підкреслюють, що даний обʼєкт безпосередньо залучений до підтримки російської агресії проти України, зокрема забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

Джерело зауважило, що результатами атаки, зокрема "передріздвянами" феєрверками на нафтобазі, із захопленням діляться місцеве населення у соцмережах.

Вибухи у Брянській області

Раніше ми писали, що у ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки завдали успішного удару по нафтобазі у Брянській області Російської Федерації.

Згодом інформацію про атаку підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. За їх даними, атаку було здійснено проти нафтобази "Брянськ" - наливного пункту нафтопроводу "Дружба". Вона приймає, зберігає та розподіляє дизельне пальне на автоцистерни та залізничний транспорт. У тому ж числі нафтобаза активно використовується для постачання окупаційній армії ворога.