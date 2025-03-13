Дрони ГУР атакували замасковане виробництво безпілотників в Росії, - джерела

Як зазначають джерела РБК-Україна, далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки напередодні ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва безпілотників в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу "Калузький газобетон".





Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах: "это просто ад какой-то", "два хлопка ого какие были", "бабахнуло по заводу".

Очевидці також публікували у мережі відео влучання та сильної пожежі на території заводу. Калузькі пабліки повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".

Через атаку дронів в аеропорту Калуги був введений план "Килим", були скасовані усі рейси з 21:00 12 березня до 6:00 13 березня.

Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.





