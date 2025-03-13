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Дрони ГУР атакували замасковане виробництво безпілотників в Росії, - джерела

Фото: дрони ГУР атакували виробництво безпілотників в Калузькій області (t.me mchs_official)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Далекобійні дрони ГУР Міноборони атакували виробництво безпілотників в Калузькій області. Виробництво було замасковане на території іншого заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела РБК-Україна, далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки напередодні ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва безпілотників в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу "Калузький газобетон".



Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах: "это просто ад какой-то", "два хлопка ого какие были", "бабахнуло по заводу".

Очевидці також публікували у мережі відео влучання та сильної пожежі на території заводу. Калузькі пабліки повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".  

Через атаку дронів в аеропорту Калуги був введений план "Килим", були скасовані усі рейси з 21:00 12 березня до 6:00 13 березня.     

Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.



 

 

Атака на об'єкти в Росії

Українські спецслужби та Сили оборони здійснили вже десятки атак на об'єкти в Росії та на окупованих територіях України. Під удар потрапляли нафтобази, НПЗ, оборонні заводи, аеродроми тощо.

Так, в ніч на 8 березня дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс "Кірішнєфтєоргсинтез" у Ленінградській області Росії. Був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

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