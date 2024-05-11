Дрони ГУР атакували НПЗ у Волгоградській області РФ, - джерела

Як зазначили джерела, атака відбулась близько 3:45. Наразі відомо, що на заводі зазнали пошкоджень установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6. Розвідники уточнюють, в якому стані вони перебувають на даний час.

Водночас пошкодження отримав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключеними опинилися 7 з них. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

Що відомо про завод

"Лукойл-Волгограднафтопереробка" - підприємство паливно-масляного профілю у Волгограді, введене в дію 21 грудня 1957 року - отримання першого бензину, входить до складу ПАТ "Лукойл" з початку 1990-х років.

Завод переробляє суміш малосірчистих західносибірських та нижньоволзьких нафт. Нафта надходить нафтопроводом Самара - Тихорецьк. Готова продукція відвантажується залізничним, річковим та автомобільним транспортом.

Основним регіоном постачання нафтопродуктів є Південний федеральний округ, частина продукції відвантажується експорту. За даними на 2015 рік, обсяг переробки нафти становив 12,6 млн тонн, за потужності заводу 15,7 млн тонн/рік.

Атаки з НПЗ у Росії

Останнім часом російські НПЗ та нафтобази постійно перебувають під обстрілами дронами. Наприклад, останніми днями сталися удари по нафтобазах у Луганську та Ровеньках. Також був атакований Калузький НПЗ в Росії.