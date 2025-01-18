Дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області, - джерела

18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області (Росія). Відомо про щонайменше десять "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці.
"Щонайменше десять влучних "прильотів" безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня", - розповіли в розвідці.
Як повідомляють джерела в ГУР МО, ураження ворожого обʼєкту відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки та дронами українського виробництва.
За повідомленням місцевої влади, нібито сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону, на місці працюють пожежні розрахунки
"Попри те, що російські ЗМІ звітують про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа", - констатують в ГУР.
Очевидці публікують кадри влучання БПЛА по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.
Українські Сили оборони постійно атакують НПЗ у Росії та ті, що розташовуються на тимчасово окупованій частині України.
Зокрема, ввечері 17 січня невідомі дрони атакували нафтобазу у Калузької області. Мова йшла про промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і зараз там почалась пожежа.
Крім того, нещодавно українські захисники атакували нафтобазу "Ліскінська" біля Воронежа. Вона входить до структури "Роснефть".
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