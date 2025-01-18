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Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области, - источники

Фото: дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области 18 января (t.me mchs_official)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

18 января дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области (Россия). Известно о по меньшей мере десяти "прилетах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.

"По меньшей мере десять точных "прилетов" беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", - рассказали в разведке.

Как сообщают источники в ГУР МО, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.

Удар по НПЗ в Тульской области РФ

По сообщению местных властей, якобы произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона, на месте работают пожарные расчеты

"Несмотря на то, что российские СМИ отчитываются о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар", - констатируют в ГУР.

Очевидцы публикуют кадры попадания БПЛА по вражескому объекту, который обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.

Атаки дронов на российские нефтебазы

Украинские Силы обороны постоянно атакуют НПЗ в России и те, что располагаются на временно оккупированной части Украины.

В частности, вечером 17 января неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Калужской области. Речь шла о промышленном предприятии в городе Людиново. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и там начался пожар.

Кроме того, недавно украинские защитники атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа. Она входит в структуру "Роснефть".

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