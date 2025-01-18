Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области, - источники

"По меньшей мере десять точных "прилетов" беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", - рассказали в разведке.

Как сообщают источники в ГУР МО, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.

Удар по НПЗ в Тульской области РФ

По сообщению местных властей, якобы произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона, на месте работают пожарные расчеты

"Несмотря на то, что российские СМИ отчитываются о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар", - констатируют в ГУР.

Очевидцы публикуют кадры попадания БПЛА по вражескому объекту, который обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.