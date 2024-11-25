Дрони ГУР атакували нафтобазу в Калузькій області, - джерела

Атака дронів на нафтобазу у Калузькій області Російської Федерації була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у воєнній розвідці.

В результаті операції ГУР МО цієї ночі було уражено об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області.

Як повідомляють джерела, близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидців видно безуспішні намагання російського ППО відбити атаку БПЛА, проте українські дрони один за одним влучають у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування.

Об’єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

Попри руйнівні наслідки атаки, на опублікованих відео видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР МО з ентузіазмом.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада дрони вразили нафтобазу у Калузькій області "Калуганафтопродукт".

Окрім нафтобази було атаковано й завод "Тайфун", що входить до складу військово-промислового комплексу (ВПК) Росії. Він спеціалізується на розробці та виготовленні радіоелектронної апаратури, включаючи системи зв’язку, радіолокаційне обладнання та пристрої для радіоелектронної розвідки. Також підприємство випускає оптико-електронні компоненти, що використовуються у системах спостереження й наведення для бойової техніки.

Крім цього, "Тайфун" виробляє комплектуючі для авіаційної техніки, ракетних установок і систем протиповітряної оборони.