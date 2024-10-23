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Дрони на фронті поки не можуть замінити артилерію та ракетні війська, - Гаврилюк

Фото: Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Роль безпілотників у війні України з Росією продовжуватиме зростати в майбутньому. Але поки що дрони не можуть замінити ракети та артилерію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Технології змінюють хід війни. Технологічна перевага - реальний шанс змінити ситуацію на фронті на нашу користь. Роль безпілотників на війні зростатиме. Поки що вони не можуть замінити ракетні війська та артилерію. Хіба що частково, у виконанні певних завдань", - вважає Гаврилюк.

Він зазначив, що безпілотники коригують артилерійський вогонь, роблячи його більш прицільним, а витрати боєприпасів - меншими. Але роль ракетних військ та артилерії "залишається надважливою".

За словами Гаврилюка, російським окупантам вдається просуватися саме завдяки високій інтенсивності використання артилерії та реактивних систем залпового вогню. При цьому засоби РЕБ на артилерію не можуть вплинути.

"Ефективність виконання бойових завдань залежить від комплексного використання всього спектру озброєнь: артилерії, безпілотників, бронетехніки, РСЗВ, РЕБ та професійності особового складу", - наголосив заступник міністра оборони.

 

Українські безпілотники

Нагадаємо, що Україна вже неодноразово успішно використовувала безпілотники, у тому числі власного виробництва, у війні з російськими окупантами.

Зокрема, українські далекобійні дрони били по складах з боєприпасами на території Росії.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що Україна виробляє "одні з найкращих дронів у світі". І це при тому, що на початку війни українці користувалися коктейлями Молотова для знищення ворожої техніки.

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