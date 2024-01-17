Дрони, БТРи та снаряди для танків: Німеччина передала нову зброю Україні

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.
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