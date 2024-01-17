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Дроны, БТРы и снаряды для танков: Германия передала новое оружие Украине

Фото: Германия передала новое оружие Украине (deviantart com liam2010)
Автор: Наталья Юрченко

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и бронетранспортеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В новый военный пакет вошли:

  • боеприпасы для танков Leopard 1A5;
  • 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;
  • 8 бронетранспортеров;
  • 16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
  • 5 автомобилей для пограничников;
  • 3 гражданских автомобиля;
  • 50 терминалов связи SatCom;
  • 500 светодиодных ламп;
  • материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
  • почти 2 тысячи боевых шлемов M92.

Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.

Позиция Германии по Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

 

 

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