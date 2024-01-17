Дроны, БТРы и снаряды для танков: Германия передала новое оружие Украине

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и бронетранспортеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
В новый военный пакет вошли:
Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.
Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.
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