У ніч на 19 листопада дрони атакували Альметьєвськ у Татарстані, місцеві повідомляють щонайменше про 16 потужних вибухів. Можливою ціллю називають нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" компанії "Транснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевих жителів і російські Telegram-канали .

Вона приймає нафту з кількох регіонів і перекачує її в бік Самари та Нижнього Новгорода.

Нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" належить компанії "Транснефть" і є одним з ключових вузлів нафтопровідної системи Росії.

Офіційних даних про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднювала.

Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО та щонайменше 16 потужних вибухів. У Татарстані з 03:00 діє режим "безпілотної небезпеки", а в кількох аеропортах запровадили обмеження.

Татарстан опиняється під ударами не вперше за останні дні. У ніч на 15 листопада після атаки спалахнула пожежа в Нижньокамську, імовірно, на заводі "Нижньокамськнафтохім".

Удари по російській нафтовій галузі тривають з кінця жовтня. За два тижні Сили оборони атакували понад третину нафтопереробних потужностей Росії, а протягом одного тижня порушили роботу дев'яти найбільших НПЗ.