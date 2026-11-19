Дроны атаковали Татарстан, под ударом могла быть ключевая нефтестанция России
В ночь на 19 ноября дроны атаковали Альметьевск в Татарстане, местные сообщают по меньшей мере о 16 мощных взрывах. Возможной целью называют нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" компании "Транснефть".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местных жителей и российские Telegram-каналы.
Местные жители сообщают о работе ПВО и не менее 16 мощных взрывов. В Татарстане с 03:00 действует режим "беспилотной опасности", а в нескольких аэропортах были введены ограничения.
Официальные данные о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.
Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" принадлежит компании "Транснефть" и является одним из ключевых узлов нефтепроводной системы России.
Она принимает нефть из нескольких регионов и перекачивает ее в сторону Самары и Нижнего Новгорода.
Татарстан оказывается под ударами не в первый раз за последние дни. В ночь на 15 ноября после атаки вспыхнул пожар в Нижнекамске, предположительно, на заводе "Нижнекамскнефтехим".
Удары по российской нефтяной отрасли продолжаются с конца октября. За две недели Силы обороны атаковали более трети нефтеперерабатывающих мощностей России, а за одну неделю нарушили работу девяти крупнейших НПЗ.