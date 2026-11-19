В ночь на 19 ноября дроны атаковали Альметьевск в Татарстане, местные сообщают по меньшей мере о 16 мощных взрывах. Возможной целью называют нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" компании "Транснефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местных жителей и российские Telegram-каналы .

Местные жители сообщают о работе ПВО и не менее 16 мощных взрывов. В Татарстане с 03:00 действует режим "беспилотной опасности", а в нескольких аэропортах были введены ограничения.

Официальные данные о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.

Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" принадлежит компании "Транснефть" и является одним из ключевых узлов нефтепроводной системы России.

Она принимает нефть из нескольких регионов и перекачивает ее в сторону Самары и Нижнего Новгорода.