Дроны атаковали еще один склад боеприпасов в Тверской области РФ, - СМИ

У поселка Октябрьское Тверской области РФ беспилотники атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Местные жители сообщают о мощных взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram­-каналы Крымский ветер и Astra .

Astra также пишет, что, по ее данным, был атакован 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области.

На втором фото показано взаимное расположение 23 арсенала в Октябрьском и 107 арсенала в Торопце.

Мониторинговая группа Крымского ветра по результатам данных спутниковой съемки фиксирует мощный пожар на 23 арсенале ГРАУ.

23 арсенал ГРАУ находится всего в 16 км к югу от ранее уничтоженного 107 арсенала в Торопце.

Напомним, в ночь на 18 сентября украинские дроны, управляемые СБУ, ГУР и ССО, нанесли сокрушительный удар по большому складу ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области. На складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.

Сегодня ночью беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края. Местные жители говорят, что удар пришелся по складу с боеприпасами.

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