Дрони атакували Серпухов під Москвою, ймовірно, під ударом завод з ремонту ППО

Уранці 22 жовтня дрони атакували Серпухов у Московській області РФ. Ймовірно, під удар потрапив 75-й арсенал, який ремонтує зенітні комплекси "Бук" і С-300В.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

У Серпухові лунали вибухи, у місті оголошували ракетну небезпеку. Офіційних даних про наслідки поки немає.

На підприємстві ремонтують російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і С-300В.

Саме вони прикривають війська і стратегічні об'єкти РФ від ударів з повітря, тож вихід арсеналу з ладу може ускладнити відновлення пошкодженої російської ППО.

Серпухов - лише одна з цілей масованої атаки на Росію, яка триває з ночі. Вибухи лунали в Липецьку, Тулі, Курській і Бєлгородській областях, а мер Москви Сергій Собянін заявив про 90 дронів, які нібито летіли на столицю РФ.