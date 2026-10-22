Дрони атакували Серпухов під Москвою, ймовірно, під ударом завод з ремонту ППО
Уранці 22 жовтня дрони атакували Серпухов у Московській області РФ. Ймовірно, під удар потрапив 75-й арсенал, який ремонтує зенітні комплекси "Бук" і С-300В.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.
У Серпухові лунали вибухи, у місті оголошували ракетну небезпеку. Офіційних даних про наслідки поки немає.
На підприємстві ремонтують російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і С-300В.
Саме вони прикривають війська і стратегічні об'єкти РФ від ударів з повітря, тож вихід арсеналу з ладу може ускладнити відновлення пошкодженої російської ППО.
Серпухов - лише одна з цілей масованої атаки на Росію, яка триває з ночі. Вибухи лунали в Липецьку, Тулі, Курській і Бєлгородській областях, а мер Москви Сергій Собянін заявив про 90 дронів, які нібито летіли на столицю РФ.
Росія намагається посилити захист ключових об'єктів. Наприклад, довкола заводів з виробництва дронів в "Алабузі" розгорнули вже 33 позиції ППО, тож це один із найзахищеніших об'єктів країни. Однак масштаб атак зростає: у ніч на 14 жовтня Сили оборони запустили понад 900 дронів по 20 регіонах Росії.