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Дрони атакували Серпухов під Москвою, ймовірно, під ударом завод з ремонту ППО

07:43 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували Серпухов під Москвою, ймовірно, під ударом завод з ремонту ППО Фото: пожежу видно здалеку (Getty Images)
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Уранці 22 жовтня дрони атакували Серпухов у Московській області РФ. Ймовірно, під удар потрапив 75-й арсенал, який ремонтує зенітні комплекси "Бук" і С-300В.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

У Серпухові лунали вибухи, у місті оголошували ракетну небезпеку. Офіційних даних про наслідки поки немає.

На підприємстві ремонтують російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і С-300В.

Саме вони прикривають війська і стратегічні об'єкти РФ від ударів з повітря, тож вихід арсеналу з ладу може ускладнити відновлення пошкодженої російської ППО.

Серпухов - лише одна з цілей масованої атаки на Росію, яка триває з ночі. Вибухи лунали в Липецьку, Тулі, Курській і Бєлгородській областях, а мер Москви Сергій Собянін заявив про 90 дронів, які нібито летіли на столицю РФ.

Росія намагається посилити захист ключових об'єктів. Наприклад, довкола заводів з виробництва дронів в "Алабузі" розгорнули вже 33 позиції ППО, тож це один із найзахищеніших об'єктів країни. Однак масштаб атак зростає: у ніч на 14 жовтня Сили оборони запустили понад 900 дронів по 20 регіонах Росії.

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