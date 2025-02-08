Дрони атакували Ростов-на-Дону. У ЦПД пояснили важливість нальоту БПЛА на місто

"Вночі був атакований Ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти", - розповів він.

Зокрема, за словами Коваленка, відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб.

"У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400", - зазначив військовий.

Окрім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України.

До того ж, за даними Коваленка, раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.