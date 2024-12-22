Дрони атакували Орловську область: на нафтобазі виникла пожежа

За словами місцевих жителів, уночі над Орлом було чутно близько 10-12 вибухів. Вони також повідомляли, що спостерігали яскраві спалахи на околицях міста. Пізніше в мережі почали поширювати кадри пожежі, на яких, як стверджується, пожежа на НПЗ.

Через невеликий проміжок часу губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив, що Орловська область зазнала атаки дронів. Він додав, що внаслідок атаки на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу виникло загоряння.

"Прошу зберігати спокій, атака все ще триває. Наразі інформації про жертви та постраждалих немає, на місці події вже працюють оперативні служби, вживають заходів щодо ліквідації наслідків загоряння", - додав Кличков.