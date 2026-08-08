Дрони атакували одразу два НПЗ в Росії: спалахнули пожежі

А саме йдеться про ураження Ільського НПЗ, що в Краснодарському краї, та НПЗ у Сизрані.

Сизранський НПЗ

Спочатку пабліки повідомили про "прикурений" нафтопереробний завод у Сизрані.

"Місцеві жителі повідомляли про атаку в районі установки АВТ та нафтових резервуарів", - повідомив один із Telegram-каналів.

Слід зазначити, що місцева влада підтвердила обстріл, про що сповістив губернатор В'ячеслав Федорищев.

"Шановні мешканці Самарської області. Одне з промислових підприємств Самарської області сьогодні вночі зазнало атаки ворожих безпілотників. Наразі триває ліквідація наслідків. Оперативні служби працюють на місці падіння безпілотників. Інформація щодо постраждалих уточнюється", -nнаписав в Telegram чиновник.

У пабліках розповсюдили кадри з місця ураження - червона заграва та густий чорний дим охопили НПЗ.

Ільський НПЗ

Зазнав пошкоджень внаслідок атаки дронів і Ільский НПЗ, що в Краснодарському краї. Оперативний штаб регіону підтвердив інцидент. Згідно з офііційною інформацією, на території заводу сталось падіння уламків.

Щодо кадрів, на них чітко видно вогонь, який ніби-то досі гасять російські рятувальники.