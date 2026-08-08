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Дрони атакували одразу два НПЗ в Росії: спалахнули пожежі

08:11 08.08.2026 Сб
2 хв
На місцях ураження працюють екстренні служби
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник російської МНС (Getty Images)

Краснодарський край РФ та Самарську область вночі 8 серпня атакували дрони. В результаті на двох НПЗ спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

А саме йдеться про ураження Ільського НПЗ, що в Краснодарському краї, та НПЗ у Сизрані.

Сизранський НПЗ

Спочатку пабліки повідомили про "прикурений" нафтопереробний завод у Сизрані.

"Місцеві жителі повідомляли про атаку в районі установки АВТ та нафтових резервуарів", - повідомив один із Telegram-каналів.

Слід зазначити, що місцева влада підтвердила обстріл, про що сповістив губернатор В'ячеслав Федорищев.

"Шановні мешканці Самарської області. Одне з промислових підприємств Самарської області сьогодні вночі зазнало атаки ворожих безпілотників. Наразі триває ліквідація наслідків. Оперативні служби працюють на місці падіння безпілотників. Інформація щодо постраждалих уточнюється", -nнаписав в Telegram чиновник.

У пабліках розповсюдили кадри з місця ураження - червона заграва та густий чорний дим охопили НПЗ.

Ільський НПЗ

Зазнав пошкоджень внаслідок атаки дронів і Ільский НПЗ, що в Краснодарському краї. Оперативний штаб регіону підтвердив інцидент. Згідно з офііційною інформацією, на території заводу сталось падіння уламків.

Щодо кадрів, на них чітко видно вогонь, який ніби-то досі гасять російські рятувальники.

Атаки дронів на НПЗ окупантів

Як відомо, росіяни час від часу страждають від дронових атак, більшість яких спрямована на ураження енергосектору - НПЗ та об'єкти, пов'язані з газом.

Про експорт нафти РФ не може бути і мови - навпаки, агресору доводиться купувати її з-за кордону, наприклад, у дружньої до РФ Білорусі.

Тим часом на АЗС Росії дефіцит палива, а якщо бензин і продають, то за завищеними цінами. Тим часом днями українські дрони вдарили по Ярославському НПЗ.

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Російська ФедераціяНПЗАтака дронів