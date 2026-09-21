Дрони атакували НПЗ у Росії: під ударом опинилася Уфа

Вранці 21 вересня безпілотники атакували Уфу у Башкортостані. За попередніми даними, під удар могла потрапити нафтопереробна інфраструктура "Башнафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка у Telegram.

Перші повідомлення про атаку на Уфу з'явилися вранці 21 вересня. За попередньою інформацією, безпілотники атакували один із нафтопереробних заводів групи "Башнафта". Офіційних даних про наслідки удару на момент публікації не було.

Інші моніторингові канали повідомляли, що під час атаки у Башкортостані оголосили режим безпілотної небезпеки. Крім того, російська влада тимчасово обмежила роботу аеропорту Уфи. Повітряна гавань припинила прийом та відправлення літаків.

Великий нафтопереробний комплекс

У відкритих джерелах зазначено, що Уфа вважається одним із найбільших центрів нафтопереробки Росії. У місті працюють підприємства "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанефтехім". Усі вони входять до структури "Башнефти" і формують великий нафтопереробний комплекс.

Сукупна потужність трьох підприємств перевищує 23 млн. тонн нафти на рік. На заводах випускають бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мастильні матеріали та іншу продукцію.

Нафтопереробні підприємства розташовані приблизно за 1600 км від державного кордону України.