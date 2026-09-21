Дроны атаковали НПЗ в России: под ударом оказалась Уфа

Утром 21 сентября беспилотники атаковали Уфу в Башкортостане. По предварительным данным, под удар могла попасть нефтеперерабатывающая инфраструктура "Башнефти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Центра Изучение оккупации Петра Андрющенко в Telegram.

Первые сообщения об атаке на Уфу появились утром 21 сентября. По предварительной информации, беспилотники атаковали один из нефтеперерабатывающих заводов группы "Башнефть". Официальных данных о последствиях удара на момент публикации не было.

Другие мониторинговые каналы сообщали, что во время атаки в Башкортостане объявили режим беспилотной опасности. Кроме того, российские власти временно ограничили работу аэропорта Уфы. Воздушная гавань прекратила прием и отправку самолетов.

Крупный нефтеперерабатывающий комплекс

В открытых источниках указано, что Уфа считается одним из крупнейших центров нефтепереработки России. В городе работают предприятия "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим". Все они входят в структуру "Башнефти" и формируют крупный нефтеперерабатывающий комплекс.

Совокупная мощность трех предприятий превышает 23 млн тонн нефти в год. На заводах выпускают бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию.

Нефтеперерабатывающие предприятия расположены примерно в 1600 км от государственной границы Украины.