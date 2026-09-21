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Дроны атаковали НПЗ в России: под ударом оказалась Уфа

08:46 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Дроны атаковали НПЗ в России: под ударом оказалась Уфа Фото: МЧС РФ (t.me mchs_official)
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Утром 21 сентября беспилотники атаковали Уфу в Башкортостане. По предварительным данным, под удар могла попасть нефтеперерабатывающая инфраструктура "Башнефти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Центра Изучение оккупации Петра Андрющенко в Telegram.

Первые сообщения об атаке на Уфу появились утром 21 сентября. По предварительной информации, беспилотники атаковали один из нефтеперерабатывающих заводов группы "Башнефть". Официальных данных о последствиях удара на момент публикации не было.

Другие мониторинговые каналы сообщали, что во время атаки в Башкортостане объявили режим беспилотной опасности. Кроме того, российские власти временно ограничили работу аэропорта Уфы. Воздушная гавань прекратила прием и отправку самолетов.

Крупный нефтеперерабатывающий комплекс

В открытых источниках указано, что Уфа считается одним из крупнейших центров нефтепереработки России. В городе работают предприятия "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим". Все они входят в структуру "Башнефти" и формируют крупный нефтеперерабатывающий комплекс.

Совокупная мощность трех предприятий превышает 23 млн тонн нефти в год. На заводах выпускают бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию.

Нефтеперерабатывающие предприятия расположены примерно в 1600 км от государственной границы Украины.

Напоминаем, что 20 сентября Силы обороны атаковали Московский НПЗ, в результате чего из работы выбыло около 4% российских мощностей по переработке нефти. Предприятие способно перерабатывать до 12,15 млн тонн сырья в год.

Таким образом, с учетом предыдущих ударов с начала сентября общий объем парализованных мощностей российской нефтепереработки достиг около 10%.

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