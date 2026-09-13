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Дрони атакували Нижньокамськ, під ударом міг опинитись місцевий НПЗ

06:39 13.09.2026 Нд
1 хв
Це вже не перша ціль дронів у місті
aimg Катерина Коваль
Фото: в Татарстані пролунали вибухи (Getty Images)

Уночі 13 вересня в російському Нижньокамську пролунала серія вибухів - місцеві мешканці повідомляють про пролітання дронів та роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

За словами очевидців, над Нижньокамськом пролетіла ціла хвиля безпілотників, після чого в місті пролунали вибухи. Мешканці кажуть, що дрони йшли над житловими кварталами, прямуючи в бік промислової зони, яку в місті звично називають "нафтянкою".

Ідеться про один із трьох підприємств, розташованих поруч, - Нижньокамський нафтопереробний завод, хімкомбінат "Нижнєкамскнефтехім" або завод ТАНЕКО.

Усі три вже потрапляли під удар минулого літа - зокрема, вибухи на цих об'єктах фіксували у середині та наприкінці серпня.

У Нижньокамську зосереджені два ключові нафтопереробні виробництва - ТАНЕКО, що входить до структури "Татнефти", та ТАІФ-НК. Обидва підприємства є важливою частиною паливної інфраструктури Росії.

Нагадаємо, наприкінці серпня, у ніч на 20 число, дрони вже атакували нафтопереробний завод ТАНЕКО в Нижньокамську - за попередніми даними, унаслідок того удару загинули 12 людей.

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ТатарстанРосійська ФедераціяДрони