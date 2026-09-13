Дрони атакували Нижньокамськ, під ударом міг опинитись місцевий НПЗ

За словами очевидців, над Нижньокамськом пролетіла ціла хвиля безпілотників, після чого в місті пролунали вибухи. Мешканці кажуть, що дрони йшли над житловими кварталами, прямуючи в бік промислової зони, яку в місті звично називають "нафтянкою".

Ідеться про один із трьох підприємств, розташованих поруч, - Нижньокамський нафтопереробний завод, хімкомбінат "Нижнєкамскнефтехім" або завод ТАНЕКО.

Усі три вже потрапляли під удар минулого літа - зокрема, вибухи на цих об'єктах фіксували у середині та наприкінці серпня.

У Нижньокамську зосереджені два ключові нафтопереробні виробництва - ТАНЕКО, що входить до структури "Татнефти", та ТАІФ-НК. Обидва підприємства є важливою частиною паливної інфраструктури Росії.