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Дроны атаковали Нижнекамск, под ударом мог оказаться местный НПЗ

06:39 13.09.2026 Вс
1 мин
Это уже не первая цель дронов в городе
aimg Екатерина Коваль
Фото: в Татарстане раздались взрывы (Getty Images)

Ночью 13 сентября в российском Нижнекамске прозвучала серия взрывов - местные жители сообщают о пролете дронов и работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

По словам очевидцев, над Нижнекамском пролетела целая волна беспилотников, после чего в городе раздались взрывы. Жители говорят, что дроны шли над жилыми кварталами, направляясь в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

Речь идет об одном из трех предприятий, расположенных рядом - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод, химкомбинат "Нижнекамскнефтехим" или завод ТАНЕКО.

Все три уже попадали под удар прошлым летом - в частности, взрывы на этих объектах фиксировали в середине и конце августа.

В Нижнекамске сосредоточены два ключевых нефтеперерабатывающих производства - ТАНЕКО, входящая в структуру "Татнефти", и ТАИФ-НК. Оба предприятия являются важной частью топливной инфраструктуры России.

Напомним, в конце августа, в ночь на 20 число, дроны уже атаковали нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске - по предварительным данным, в результате удара погибли 12 человек.

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