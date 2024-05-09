UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дрони атакували нафтопереробний завод у Росії (відео)

Фото: завод "Салаватнафтооргсинтез" у Росії (wikimedia_org)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії відбулася нова атака дронів на один із нафтопереробних заводів. Він знаходиться в Башкірії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Baza, Astra и Mash.

"Беспілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнафтооргсинтез" у Башкірії", - йдеться в повідомленні Baza.

За даними Telegram-каналу, на території заводу почалася пожежа. При цьому начебто постраждалих немає.

Як зазначають у Telegram-каналі Mash, спочатку був характерний звук, після пролунав вибух. Попередньо пошкоджено одну з установок на території підприємства.

При цьому місцева влада, як передає Telegram-канал Astra, вже встигла відзвітувати, що незважаючи на НП, підприємство нібито продовжує працювати в штатному режимі.

Зазначимо, що завод належить "Газпрому".

Атаки на НПЗ у Росії

Дрони останнім часом досить часто атакують нафтобази та нафтопереробні заводи в Росії. Наприкінці квітня повідомлялося, що хвиля ударів безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії призвела до того, що закінчився запас бензину.

У якийсь момент атаки настільки почастішали, що за даними Financial Times, США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Причиною тому називалося можливе зростання нафтових цін.

Зазначимо, буквально 7 травня була атакована нафтобаза окупантів у тимчасово захопленому Луганську. Наразі там, зокрема, спостерігаються серйозні проблеми з паливом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНПЗДрони