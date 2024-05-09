Дрони атакували нафтопереробний завод у Росії (відео)

"Беспілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнафтооргсинтез" у Башкірії", - йдеться в повідомленні Baza.

За даними Telegram-каналу, на території заводу почалася пожежа. При цьому начебто постраждалих немає.

Як зазначають у Telegram-каналі Mash, спочатку був характерний звук, після пролунав вибух. Попередньо пошкоджено одну з установок на території підприємства.

При цьому місцева влада, як передає Telegram-канал Astra, вже встигла відзвітувати, що незважаючи на НП, підприємство нібито продовжує працювати в штатному режимі.

Зазначимо, що завод належить "Газпрому".

Атаки на НПЗ у Росії

Дрони останнім часом досить часто атакують нафтобази та нафтопереробні заводи в Росії. Наприкінці квітня повідомлялося, що хвиля ударів безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії призвела до того, що закінчився запас бензину.

У якийсь момент атаки настільки почастішали, що за даними Financial Times, США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Причиною тому називалося можливе зростання нафтових цін.

Зазначимо, буквально 7 травня була атакована нафтобаза окупантів у тимчасово захопленому Луганську. Наразі там, зокрема, спостерігаються серйозні проблеми з паливом.