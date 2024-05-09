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Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в России (видео)

Фото: завод "Салаватнефтеоргсинтез" в России (wikimedia_org)
Автор: Наталия Гурковская

В России произошла новая атака дронов на один из нефтеперерабатывающих заводов. Он находится в Башкирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza, Astra и Mash.

"Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкирии", - говорится в сообщении Baza.

По данным Telegram-канала, на территории завода начался пожар. При этом якобы пострадавших нет.

Как отмечают в Telegram-канале Mash, сначала был характерный звук, после раздался взрыв. Предварительно, повреждена одна из установок на территории предприятия. 

При этом, местные власти, как передает Telegram-канал Astra, уже успели отчитаться, что несмотря на ЧП, предприятие, якобы, продолжает работать в штатном режиме.

Отметим, что завод принадлежит "Газпрому".

Атаки на НПЗ в России

Дроны в последнее время достаточно часто атакуют нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в России. В конце апреля сообщалось, что волна ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России привела к тому, что закончился запас бензина.

В какой-то момент атаки настолько участились, что по данным  Financial Times, США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Причиной тому назывался возможный рост цен на нефть

Отметим, буквально 7 мая была атакована нефтебаза оккупантов во временно захваченном Луганске. На данный момент там, в частности, наблюдаются серьезные проблемы с топливом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияНПЗДрони