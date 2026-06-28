Дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї, горять резервуари (фото, відео)

Нагадаємо, Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, що виробляють ракети, електроніку та боєприпаси.

Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює ППО Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Російської Федерації.

Успішні червневі удари по Керченській переправі призвели до ураження засобів протиповітряної оборони, об'єктів зберігання пального та трьох автомобільних поромів,