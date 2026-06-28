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Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае, горят резервуары (фото, видео)

04:36 28.06.2026 Вс
2 мин
Предприятие поставляет топливо и в оккупированный Крым
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани (t.me/exilenova_plus)

В ночь на 28 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-Telegram-каналы.

По словам очевидцев, в районе Славянского нефтеперерабатывающего завода раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте поднялся густой столб дыма и вспыхнул масштабный пожар.

Пока известно о возгорании по меньшей мере нескольких емкостей с нефтепродуктами.

Славянский НПЗ является ключевым профильным предприятием в регионе.

Завод специализируется на выпуске широкого спектра продукции, в частности:

  • Авиационный керосин и вакуумный газойль.

  • Стабильный газовый бензин и мазут.

  • Низкозастывающая фракция.

Фото: горящий терминал НПЗ в Краснодарском крае (t.me/exilenova_plus)

Предприятие занимает около 9% рынка переработки нефти в Южном федеральном округе и около 1,5% общероссийских объемов, обеспечивая топливом, в том числе, и потребности российских оккупационных войск.

Напомним, Украина в июне совершила рекордное количество воздушных атак на предприятия российского военно-промышленного комплекса. Главной целью стали заводы, производящие ракеты, электронику и боеприпасы.

В последнее время Украина существенно нарастила интенсивность воздушных атак на военную инфраструктуру противника. В частности, британская разведка заявила, что Украина ослабляет ПВО Крыма даже в тех местах, которые приоритетны для Российской Федерации.

Успешные июньские удары по Керченской переправе привели к поражению средств противовоздушной обороны, объектов хранения горючего и трех автомобильных паромов.

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