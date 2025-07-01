Дрони атакували Луганськ, Саратов і не тільки: що відомо про нічні вибухи

Луганськ

У ніч на 1 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи, після удару безпілотників на кількох об’єктах почалися пожежі.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео моментів вибухів, на яких чутно звук дронів і видно осередки вогню.

Російські ЗМІ із посиланням на так звану "ЛНР" заявило, що над містом пролетіло понад 20 безпілотників.

Коваленко повідомив, що в Луганську "горить логістика росіян".

Українське військове командування поки не коментує подію.

Водночас у Росії в ніч на 1 липня у кількох містах пролунав ряд вибухів і спрацювали сирени.

Атака дронів на Саратов та Енгельс

Мешканці Саратова та Енгельса повідомили про звуки вибухів, а в.о. губернатора Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив загрозу безпілотних літальних апаратів і введення служб у повну готовність.

Аеропорти Саратову, Ульяновська, Казані та Нижньокамська тимчасово призупинили роботу.

У Ростовській області, за словами в.о. губернатора Юрія Слюсаря, системи ППО збили безпілотники над Ростовом-на-Дону, Таганрозом, Новошахтинськом та іншими районами. За попередніми даними, жертв немає.

Міноборони РФ заявило про знищення 60 українських безпілотників над територією шести регіонів Росії, Кримом і акваторіями Чорного та Азовського морів.

В місті Енгельс розташований військовий аеродром "Енгельс-2", база стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Нижньокамськ відомий потужним нафтопереробним заводом "Танеко", а поруч - спеціальна економічна зона Алабуга, де збирають російські ударні дрони "Шахед".