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Дрони атакували Республіку Адигея в РФ, на аеродромі Ханська могла бути пожежа

07:20 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Едуард Ткач
Дрони атакували Республіку Адигея в РФ, на аеродромі Ханська могла бути пожежа Фото: місцева влада ситуацію не коментує (Getty Images)
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У ніч на 4 жовтня Республіка Адигея (РФ) зазнала масованої атаки дронів. Внаслідок обстрілу, ймовірно, на одному з аеродромів могла виникнути пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблік Exilenova.

Приблизно о 5-й ранку в Telegram-каналі вийшла посада, в якій говорилося, що жителі міста Майкоп повідомляють про атаку і пожежу на військовому аеродромі Ханська.

Ще через годину в паблику була інформація, що атака дронів продовжується протягом усієї ночі. Також канал прикріпив фото та відео, на яких видно проліт дронів та пожежу.

Зазначимо, що офіційні канали російської влади нічого з цього не пишуть. Більше того, від них навіть не було попереджень про загрозу атаці дронів у регіоні.

Також цієї ночі про атаку дронів писав мер Москви Сергій Собянін. Він стверджує, що сили ППО нібито збили шість дронів, які летіли на столицю Росії.

Інші атаки

Нагадаємо, 6 вересня Сили оборони України завдали удару по російському летовищу "Ростов-на-Дону". Внаслідок обстрілу на території об'єкту почалася пожежа.

Також ми писали, що 12 серпня українські воїни вразили диспетчерську вежу аеродрому "Сакі" у Криму, а також ретранслятор управління дронами у Чорноморському районі.

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Російська Федерація Пожежа Дрони
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