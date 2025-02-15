Дрони атакували Калузьку область: на промисловому підприємстві пожежа
Вранці, 15 січня, невідомі дрони атакували Калузьку область Росії. Унаслідок атаки на території промислового підприємства в Дзержинській області виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За словами очевидців, як пише SHOT, близько 6-ї години ранку в регіоні було чути близько 4-5 вибухів і стрілянину. Унаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт, проте точний населений пункт, де це сталося, поки не називають. Паралельно в соцмережах з'явилося відео, на якому чутно дрони і роботу ППО.
Водночас інформацію про атаку дронів і пожежу підтвердив губернатор області Владислав Сапша. При цьому він стверджує, що загоряння виникло нібито внаслідок "падіння уламків".
"На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння БпЛА сталося загоряння однієї з будівель. На місце прибули розрахунки рятувальників та оперативна група. За попередньою інформацією постраждалих немає", - написав він у соцмережах.
Атака дронів по РФ 15 лютого
Зазначимо, що цієї ночі невідомі безпілотники атакували Ростов-на-Дону, Новомосковськ Тульської області, а також Енгельс Саратовської області.
Крім того, звуки вибухів було чутно у Волгограді. За словами росіян, невідомі дрони атакували місцеву нафтобазу. Там працювало ППО.
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