Дроны атаковали Калужскую область: на промышленном предприятии пожар
Утром, 15 января, неизвестные дроны атаковали Калужскую область России. В результате атаки на территории промышленного предприятия в Дзержинской области возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам очевидцев, как пишет SHOT, около 6 часов утра в регионе было слышно около 4-5 взрывов и стрельба. В результате атаки загорелся промышленный объект, однако точный населенный пункт, где это случилось, пока не называется. Параллельно в соцсетях появилось видео, на котором слышно дроны и работу ПВО.
В то же время, информацию про атаку дронов и пожар подтвердил губернатор области Владислав Сапша. При этом он утверждает, что возгорание возникло якобы в результате "падения обломков".
"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли рассчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в соцсетях.
Атака дронов по РФ 15 февраля
Отметим, что этой ночью неизвестные беспилотники атак атаковали Ростов-на-Дону, Новомосковск Тульской области, а также Энгельс Саратовской области.
Кроме того, звуки взрывов были слышно в Волгограде. По словам россиян, неизвестные дроны атаковали местную нефтебазу. Там работало ПВО.
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