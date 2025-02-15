Дроны атаковали Калужскую область: на промышленном предприятии пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам очевидцев, как пишет SHOT, около 6 часов утра в регионе было слышно около 4-5 взрывов и стрельба. В результате атаки загорелся промышленный объект, однако точный населенный пункт, где это случилось, пока не называется. Параллельно в соцсетях появилось видео, на котором слышно дроны и работу ПВО.

В то же время, информацию про атаку дронов и пожар подтвердил губернатор области Владислав Сапша. При этом он утверждает, что возгорание возникло якобы в результате "падения обломков".

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли рассчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в соцсетях.