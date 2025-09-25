Дрони атакували хімзавод РФ у Краснодарському краї: виникла пожежа
Росіяни поскаржились на атаку невідомих донів на хімічний завод "ЄвроХім-Білоріченські мінеральні добрива", який знаходиться у Краснодарському краї, Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
За словами місцевих, після атаки дронів на великому підприємстві виникла пожежа, працівників евакуювали. Також відомо, що в місті перекрито рух автотранспорту в районі хімічного заводу.
Зокрема, оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що в Білоріченському районі краю фрагменти дронів впали поблизу "одного з великих підприємств муніципалітету", викликавши пожежу. При цьому назва підприємства не уточнюється.
"Близько 140 осіб - співробітників підприємства - були евакуйовані в захисну споруду", - сказано у повідомленні.
За даними влади, загоряння площею близько 50 квадратних метрів було ліквідовано. Постраждалих немає. На місці продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.
Удари по НПЗ в РФ
Варто зауважити, що Сили оборони України регулярно завдають ударів по НПЗ ворога, які забезпечують постачання нафтопродуктів російській армії. Раніше ми писали, що невідомі дрони атакували НПЗ у Краснодарі. Там після серії вибухів теж почалася пожежа.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Днями ми писали, що безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану та уразили "Газпром Нафтохім - Салава". Він один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів.