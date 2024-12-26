Дрони атакували Бєлгородську область: низка населених пунктів залишилися без світла

Зокрема, серед офіційних осіб інформацію про атаку підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, безпілотники атакували Грайворонський район.

Він уточнив, що внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилися без електроенергії.

"Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга", - повідомив Гладков.

Він додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з Міноборони РФ.