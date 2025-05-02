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Дрони атакували аеродроми в Криму: партизани дізналися подробиці, фото із супутника

Фото: українські військові завдали удару по аеродрому "Кача" в Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 2 травня дрони атакували кілька аеродромів у Криму. Зокрема, було завдано удару по аеродрому "Кача".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ", Telegram-канал ASTRA.

"Сили оборони України успішно завдали удару по аеродрому "Кача" в Криму", - йдеться в повідомленні "АТЕШ".

Так, агент руху передав оперативну інформацію, що просто зараз на військовому аеродромі "Кача" видно пожежу і чути вибухи та "ймовірно, детонують боєприпаси".

"Таким чином, можна говорити про успішність удару Сил оборони України по військових об'єктах окупантів у Криму цієї ночі. І, за нашою інсайдерською інформацією, це далеко не все, що приготовлено рашистам. Очікуємо продовження", - зазначають партизани.

Пожежі в районі аеродрому "Кача" підтверджують знімки із супутника

Водночас у Telegram-каналі ASTRA пишуть, що в тимчасово окупованому Криму, в районі аеродрому Кача і селища Кутове, після атаки дронів спостерігається збільшення активності пожеж.

Так, місцеві жителі також писали в чатах, що чули вибухи біля винзаводу "Інкерман", який розташований приблизно за 2 км від аеродрому "Кача".

 

Пожежі в районі аеродрому "Кача" підтверджують знімки із супутника (t.me/astrapress)

Також ASTRA звернула увагу, що пожежа спостерігається в районі Бахчисарайського комбінату "Будіндустрія" - це одне з найбільших підприємств із виробництва будівельних матеріалів.

За словами гауляйтера Севаастополя Михайла Развожаєва, нічна атака дронів на окуповане місто стала наймасовішою цього року.

 

Атака дронів на Крим

У ніч на 2 травня окупований Крим масовано атакували ударні безпілотники. У районі військових аеродромів чути вибухи, активно працювала ППО і зафіксовано пожежі.

Так, потужні вибухи і черги було чути в районі аеропорту Сімферополя, а також біля військових аеродромів "Кача" і "Бельбек" у Севастополі, в Саках, Новофедорівці, Джанкої.

Додамо, що в ЦПД уже прокоментували вибухи в Криму. Так вважають, що вибухи на військових об'єктах у Криму є важливою складовою безпеки України, оскільки Росія використовує півострів як військову базу.

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КримВійна в УкраїніВибухи