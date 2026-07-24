Drone Deal майже готова, Україна хоче побудувати великий завод у США, - Зеленський

"Перш за все, ми хочемо укласти найбільшу угоду щодо дронів, особливо зі США. Вони вже отримали цей досвід від нас. Ми надсилали певні види морських дронів, повітряних дронів, дронів дальнього радіусу дії, середньої дальності, для глибоких ударів - багато всього, просто щоб випробувати і навчити", - сказав глава держави.

Він додав, що все це відбувалось без жодних документів, тому що Україна та США є партнерами.

Президент зазначив, що американські генерали та офіцери повідомили, що США без досвіду України знадобилося б 10-20 років, щоб досягти українського рівня знань. Він додав, що "Америка отримала абсолютно ексклюзивні речі".

Великий завод у США

"Другий крок я хочу зробити якнайшвидше з президентом Трампом. Я знаю, що документ майже готовий. І, як я вже казав, дистанція - це друге питання, найважливішим буде технологія. Це те, що маємо ми, і Америка має чудові технології. Отже, наша угода щодо дронів - це вигода для обох сторін", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна побудує великий завод у США.

"Ми хочемо створити лінії виробництва, тому що дрони не можуть просто лежати на складах. Це не артилерія, це не ракети. Знаєте, дрони змінюються кожні шість місяців на полі бою, іноді кожні три місяці", - зауважив президент.