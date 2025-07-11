Дрон впав на город і знищив урожай: юрист пояснив, чи можна отримати компенсацію

В умовах повномасштабної війни українці дедалі частіше стикаються з новими викликами. Один із таких - пошкодження особистого майна внаслідок падіння ворожих дронів, зокрема - на присадибні ділянки.
РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка, що робити, якщо безпілотник знищив урожай, і чи реально отримати компенсацію.
Власник земельної ділянки є також власником усього, що вирощено на ній. Тож у разі знищення врожаю дронами першочергово потрібно викликати Нацполіцію для фіксації наслідків атаки. Це стане основою для подальших дій.
У 2023 році було створено Реєстр збитків, завданих агресією Росії. Подати заяву до нього можуть фізичні й юридичні особи через портал "Дія".
Але поки що Реєстр приймає звернення лише за обмеженими категоріями - наприклад, пошкоджене чи знищене житло. Втрати врожаю або іншого рухомого майна наразі не охоплені, хоча в майбутньому така можливість може з'явитися.
"Реєстр поки що не вирішує, чи отримає людина компенсацію і скільки саме їй мають виплатити. Це лише електронна база, де збирають заяви про збитки. У майбутньому ці заяви мають розглянути в межах міжнародного механізму компенсації збитків, завданих агресією РФ проти України, який ще тільки створюється", - каже Буліменко.
Постраждала особа може подати позов до Російської Федерації в українському суді, зокрема до таких органів, як Міністерство оборони РФ.
Верховний Суд не визнає за Росією судовий імунітет у цій категорії справ. Але варто пам’ятати: навіть після ухвалення позитивного рішення компенсації нараховуватимуться лише після запуску міжнародного механізму відшкодування.
"Поки що отримати реальну компенсацію за знищений дронами урожай неможливо. Але фіксація збитків і подання відповідних заяв - важливі кроки для майбутнього відшкодування", - зазначає юрист.
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