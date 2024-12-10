Дрон влучив у службовий автомобіль місії МАГАТЕ по дорозі до окупованої Запорізької АЕС

За даними відомства, безпілотник влучив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ на дорозі до української Запорізької атомної електростанції.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив цей випадок, як "неприпустимий" напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту.

Варто зауважити, що про влучання в авто МАГАТЕ розповів і президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів у Європарламенті Іратху Перес Гарсіа.

Однак він не уточнив деталей щодо того, чи є постраждалі в результаті атаки.

Оновлено о 19:50.

Зеленський у Telegram відреагував на напад на авто представників МАГАТЕ.

"На дорозі в Запорізькій області - регіоні, де Росія продовжує незаконно утримувати захоплену нею атомну електростанцію, - російський FPV-дрон атакував конвой МАГАТЕ, завданням якого є забезпечення ядерної безпеки в усьому світі", - написав він.

За його словами, удар був завданий по одному з автомобілів колони. Цього разу обійшлося без жертв і постраждалих.

Зеленський вважає, що цей напад продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом та безпекою.

"Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо. Цей напад вимагає чіткої та рішучої реакції як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів. Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини", - написав президент.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Варто нагадати, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі. Росіяни окупували ЗАЕС з 4 березня 2022 року. Вони замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових.

Також окупанти неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС. Станція неодноразово перебувала на межі блекауту.