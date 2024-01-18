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Дрон пролетів над резиденцією Путіна на Валдаї: нові деталі атаки по нафтобазі у Петербурзі

Фото: дачу Путіна на Валдаї пролітав дрон під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

Під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, що сталася цієї ночі, один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про його палац на Валдаї.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

Зауважимо, раніше джерела видання в спецслужбах повідомили, що атака дронів на нафтобазу в Ленінградській області - це спецоперація ГУР.

Зокрема, під час якої один із безпілотників пролетів над Валдаєм, де знаходиться маєток російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема цю резиденцію і територію навколо прикриває ППО. 

Але джерело РБК-Україна наголосило, що українські Сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей безпілотників, що дозволяє їм досягати російських тилових регіонів.

Також співрозмовник у коментарі виданню зазначив, що відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області знаходиться "у зоні досяжності українських сил".

Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила про так звану "спробу атаки" на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Втім, джерела РБК-Україна в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони, яка пройшла успішно. На додаток, співрозмовник заявив, що є підтвердження влучань по цілях.

Водночас за інформацією роспабліків, БПЛА нібито упав і вибухнув на території нафтобази. Тобто традиційно наслідки атаки у РФ замовчують. 

Зауважмо, що йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. 

Росіяни жаліються, що дрони буцімто вперше досягли Ленінградської області, що знаходиться за 800 км прямо від кордону України

Але як уточнило джерело РБК-Україна, це трапилося не вперше та додало, що були "відмінності, і ворог їх відчув".

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