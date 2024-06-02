Дрон помітив, Bradley - рознесла. 47 бригада показала ефектне знищення двох БТР ворога

"Аеророзвідники виявили, як ворожа техніка з десантом висувається в зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади. Оперативно екіпаж "Тихого" виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата "Бушмастер" зупинила техніку та ліквідувала російських терористів", - розповіли в 47-й бригаді.

Ефектним знищенням окупантів відзначилися бійці 2 механізованого батальйону.

"Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки - це суттєва перевага на полі бою", - наголосили в бригаді.