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Дрон заметил, Bradley - разнесла. 47 бригада показала эффектное уничтожение двух БТР врага

Фото: БМП Bradley уничтожила два российских БТР (t.me/brygada47)
Автор: Дмитрий Левицкий

Экипаж бронемашины пехоты Bradley из состава 47-й отдельной механизированной бригады уничтожил два российских бронетранспортера вместе с десантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 47-й бригады в Facebook.

"Аэроразведчики обнаружили, как вражеская техника с десантом выдвигается в зону ответственности 47 отдельной механизированной бригады. Оперативно экипаж "Тихого" выехал на огневую позицию. Дождавшись благоприятных условий, а именно момента, когда враг выехал на открытую местность, орудие "Бушмастер" ликвидировало российских террористов", - рассказали в 47-й бригаде.

Эффектным уничтожением оккупантов отличились бойцы 2 механизированного батальона.

"В очередной раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники - это существенное преимущество на поле боя", - подчеркнули в бригаде.

Bradley на службе ВСУ

Украинская армия получила от США первые бронемашины Bradley в начале 2023 года. ВСУ получили Bradley в модификации M2A2 ODS-S, вооруженные 25-мм пушкой M242 Bushmaster, спаренным пулеметом M240C калибра 7,62 мм и противотанковым ракетным комплексом TOW.

В начале мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который среди прочего вошли дополнительные бронемашины Bradley.

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