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Дрон "Хезболли" влучив в ізраїльську військову базу, загинули 4 солдати, - ЦАХАЛ

Ілюстративне фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Ізраїлі внаслідок повітряної атаки із використанням безпілотників напередодні у неділю, 13 жовтня, була уражена військова база в районі Біньяміни. В результаті атаки загинули чотири солдати, і ще 7 були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Цієї ночі в ізраїльському військовому відомстві уточнили деталі вчорашньої вечірньої атаки дронів, коли один з запущених бойовиками "Хезболли" безпілотників уразив зібрання людей, і були десятки поранених. 

"Учора (у неділю) БПЛА, запущений терористичною організацією "Хезболла", влучив у військову базу, що прилягає до Біньяміни", - розповіли у ЦАХАЛ.

У ЗС Ізраїлю заявили, що під час події "загинули четверо солдатів ЦАХАЛу, ще семеро отримали важкі поранення".

Зазначається, що усіх постраждалих евакуювали до лікарень для надання медичної допомоги.

Також у ЦАХАЛ заявили, що за фактом події" проводиться перевірка".

Дроновий удар в районі Біньяміни в Ізраїлі

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері бойовики угруповання "Хезболла" випустили по Ізраїлю безпілотники. Один дрон уразив зібрання людей в районі Біньяміни, і повідомлялося про поранення 67 осіб.

За даними медиків, 

Пізніше з'ясувалося, що бойовики "Хезболли" використали дрони-камікадзе "Mirsad", відомі в Ірані як "Ababil-T". Один з них не вдалося збити - він зник з радарів, та потім уразив військових об'єкт.

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ІзраїльХезболлаАтака дронів