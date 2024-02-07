У Дрогобичі прогриміли потужні вибухи

"Вибухи у Дрогобичі", - написав він.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Через обстріл України, Польща підняла в повітря авіацію. Одна з ракет рухалася вбік кордону Польщі, але потім розвернулся вбік Львова.

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