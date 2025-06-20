Дрифтував на київській парковці: поліція розшукала порушника та евакуювала авто

Поліцейські розшукали та оштрафували водія чорного BMW, який порушував правила дорожнього руху, дрифтувавши на парковці одного з торгових центрів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олександра Білошицького.

"Четвертий рік війни, країна продовжує боротися з ворогом, переживаючи пекельні обстріли та постійні загрози. Але є ті, хто живе в паралельній реальності. Дрифтунці, які дозволяють собі порушувати спокій громадян, міряючись потужними автівками та гучністю прямотоків. Ось приклад одного з "мамкиних царапок" у Подільському районі Києва. Нарізавши кільця, водій BMW подався навтьоки", - зазначив Білошицький.

За його словами, поліція розшукала порушника та склала відповідні матеріали. Зазначається, що під час розмови водій поводився агресивно й грубо порушував громадський порядок.

"Транспортний засіб мав ознаки підробки номерів агрегатів. Тож на місце викликали слідчих ГУНП м.Києва, які проводили подальші процесуальні дії", - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

За даними поліції, порушником виявився 24-річний водій BMW, на якого патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.