Дрифтував на київській парковці: поліція розшукала порушника та евакуювала авто
Поліцейські розшукали та оштрафували водія чорного BMW, який порушував правила дорожнього руху, дрифтувавши на парковці одного з торгових центрів столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олександра Білошицького.
"Четвертий рік війни, країна продовжує боротися з ворогом, переживаючи пекельні обстріли та постійні загрози. Але є ті, хто живе в паралельній реальності. Дрифтунці, які дозволяють собі порушувати спокій громадян, міряючись потужними автівками та гучністю прямотоків. Ось приклад одного з "мамкиних царапок" у Подільському районі Києва. Нарізавши кільця, водій BMW подався навтьоки", - зазначив Білошицький.
За його словами, поліція розшукала порушника та склала відповідні матеріали. Зазначається, що під час розмови водій поводився агресивно й грубо порушував громадський порядок.
"Транспортний засіб мав ознаки підробки номерів агрегатів. Тож на місце викликали слідчих ГУНП м.Києва, які проводили подальші процесуальні дії", - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.
За даними поліції, порушником виявився 24-річний водій BMW, на якого патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
Чи є відповідальність за дрифт
Дрифтери, які їздять на дорогах, часто створюють небезпечні аварійні ситуації. Аварійною називають ситуацію на дорозі, за якої інші учасники дорожнього руху були змушені різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів для забезпечення особистої безпеки чи безпеки інших громадян.
Серед найчастіших порушень, які можуть спричинити аварійну ситуацію, є:
- перевищення швидкості
- уникнення вимог знаків та розмітки
- проїзд на червоний сигнал світлофора
- порушення правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів
- порушення правил проїзду пішохідних переходів
- порушення правил проїзду перехресть
- порушення правил обгону та зустрічного роз’їзду
- ненадання переваги у русі поліції, швидкій або пожежникам
Тому дрифт можна назвати аварійною ситуацією. Водія можуть притягти до адміністративної відповідальності.
Важливо пам'ятати, якщо водія-дрифтера зловлять, то відповідно до ч. 5 статті 122 КУпАП він може отримати штраф у розмірі 1 445 грн.
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