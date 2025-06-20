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Дрифтовал на киевской парковке: полиция разыскала нарушителя и эвакуировала авто

Пятница 20 июня 2025 13:55
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Дрифтовал на киевской парковке: полиция разыскала нарушителя и эвакуировала авто Фото: полиция разыскала водителя BMW и эвакуировала авто (facebook.compolice.polt)
Автор: Константин Широкун

Полицейские разыскали и оштрафовали водителя черного BMW, который нарушал правила дорожного движения, дрифтуя на парковке одного из торговых центров столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Александра Билошицкого.

"Четвертый год войны, страна продолжает бороться с врагом, переживая адские обстрелы и постоянные угрозы. Но есть те, кто живет в параллельной реальности. Дрифтунцы, которые позволяют себе нарушать покой граждан, меряясь мощными автомобилями и громкостью прямотоков. Вот пример одного из "мамкиных царапок" в Подольском районе Киева. Нарезав кольца, водитель BMW подался в бега", - отметил Билошицкий.

Дрифтовал на киевской парковке: полиция разыскала нарушителя и эвакуировала авто

По его словам, полиция разыскала нарушителя и составила соответствующие материалы. Отмечается, что во время разговора водитель вел себя агрессивно и грубо нарушал общественный порядок.

Дрифтовал на киевской парковке: полиция разыскала нарушителя и эвакуировала авто

"Транспортное средство имело признаки подделки номеров агрегатов. Поэтому на место вызвали следователей ГУНП г. Киева, которые проводили дальнейшие процессуальные действия", - добавил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

По данным полиции, нарушителем оказался 24-летний водитель BMW, на которого патрульные полицейские составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ч. 2 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП.

Есть ли ответственность за дрифт

Дрифтеры, которые ездят на дорогах, часто создают опасные аварийные ситуации. Аварийной называют ситуацию на дороге, при которой другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан.

Среди наиболее частых нарушений, которые могут вызвать аварийную ситуацию, являются:

  • превышение скорости
  • избежание требований знаков и разметки
  • проезд на красный сигнал светофора
  • нарушение правил перевозки грузов, буксировка транспортных средств
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов
  • нарушение правил проезда перекрестков
  • нарушение правил обгона и встречного разъезда
  • непредоставление преимущества в движении полиции, скорой или пожарным

Поэтому дрифт можно назвать аварийной ситуацией. Водителя могут привлечь к административной ответственности.

Важно помнить, если водителя-дрифтера поймают, то в соответствии с ч. 5 статьи 122 КУоАП он может получить штраф в размере 1 445 грн.

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BMW Патрульная служба Полиция Киева
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