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Дрібний дощ та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Четвер 22 червня 2023 07:00
Дрібний дощ та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні очікується спека та дрібний дощ (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 22 червня буде спекотною та майже безвітряною. Сьогодні очікується спека до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, дрібні короткочасні дощі накриють захід України, а саме Волинську, Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області. Місцями можливі грози.

На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +25 +30 градусів, а вночі опуститься до +14 +19 градусів.

У Карпатах вдень очікується до +20 градусів, вночі +8 +13.

Дрібний дощ та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без дощів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +28 +30 градусів, а вночі +16 +18 градусів.

Дрібний дощ та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 20 червня Київ та область накрила сильна злива з грозою. Під час негоди під Києвом блискавка влучила у житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

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