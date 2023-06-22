Мелкий дождь и жара до +30: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 22 июня будет жаркой и почти безветренной. Сегодня ожидается жара до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, мелкие кратковременные дожди накроют запад Украины, а именно Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области. Местами возможны грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +25 +30 градусов, а ночью опустится до +14 +19 градусов.

В Карпатах днем ожидается до +20 градусов, ночью +8 +13.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без дождей. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров покажут в Киеве днем +28 +30 градусов, а ночью +16 +18 градусов.

Напомним, 20 июня Киев и область накрыл сильный ливень с грозой. Во время непогоды под Киевом молния попала в жилой дом, в результате чего возник пожар.

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