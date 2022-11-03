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Дрібний дощ та місцями туман: прогноз погоди на завтра

Фото: завтра в Україні місцями дощ та туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 4 листопада, частину областей України накриє дрібний дощ. Крім того, у деяких регіонах очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі на Лівобережній Україні пройдуть невеликі дощі. Вдень дрібні опади прогнозуються у східних областях. На решті території сухо.

Синоптики попередили, що вночі та вранці у західних та місцями у північних областях очікується туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде в межах +2 +7 градусів. У Карпатах та на Прикарпатті від +3 до -2 градусів.

У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть +6 +11 градусів. На півдні та заході +12 +16 градусів.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю до 10 м/с.

Вдень у Києві очікується +9 +11 градусів, а вночі +5 +7 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередили жителів столиці, що сьогодні ввечері дощі стануть ще сильнішими і, ймовірно, продовжаться до кінця доби.

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