Дрібних грошей стає все менше: гривні найвищих номіналів зайняли майже 90% обігу

За даними НБУ, на одного жителя України на 1 квітня 2025 року припадало 61 банкнота і 187 платіжних розмінних та обігових монет.

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень - 111 млн штук на 5,6 млрд гривень.

Кількість банкнот номіналом 1000 гривень з початку рок зросла на 3,2% до 364,5 млн штук на суму 364,5 млрд гривень. Банкнот номіналом 500 гривень 674 млн штук на суму 337 млрд гривень.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 805,1 млрд гривень.

Таким чином, банкноти номіналом 500 та 1000 гривень займають 87% в готівковому обігу (на 701,5 млрд гривень).

Обсяг готівки з початку уроку зменшився на 2,1% (або на 17,3 млрд гривень). Це пов’язано з сезонними факторами. Адже традиційно у I кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди, пояснили в НБУ.