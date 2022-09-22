ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мелкие дожди и осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 07:00
Мелкие дожди и осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня Фото: 22 сентября погода в Украине будет дождливой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 22 сентября, часть Украины накроют мелкие дожди. При этом в некоторых областях снова похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, дожди ожидаются во всех западных и северных областях, а также в части центральных регионов. На остальной территории будет сухая погода, возможна переменная облачность.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +6 +8 градусов, днем +12 +14;
  • на западе ночью +6 +8, а днем +12 +14 градусов;
  • в восточных областях ночью +6 +8 градусов, днем +16 +18;
  • на юге страны ночью +7 +9, а днем +16 +18 градусов;
  • в центральных областях ночью +6 +8 градусов, днем +13 +16.

Мелкие дожди и осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня будет влажно. Киев накроет мелкий дождь. Ветер северо-западный с порывами до 10 м/с.

Температура ночью будет +7 +9 градусов. Днем столбики термометров покажут до +12 +14 градусов.

Мелкие дожди и осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера в Карпатах бушевала непогода. На высокогорье снег насыпало выше колен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Официально. Украина вернула из плена 215 военных, среди них "азовцы"
Официально. Украина вернула из плена 215 военных, среди них "азовцы"
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России