ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Дрездене сообщают о стрельбе: полиция проводит эвакуацию, преступник взял заложников

Новина українською →
Дрезден, Суббота 10 декабря 2022 13:18
В Дрездене сообщают о стрельбе: полиция проводит эвакуацию, преступник взял заложников Фото: в Дрездене произошла стрельба, преступник забаррикадировался в ТЦ (twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 10 декабря в немецком Дрездене произошла стрельба. Вооруженный мужчина напал на радиостанцию, а затем ворвался в торговый центр. Преступник мог взять людей в заложники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По некоторым данным, вооруженный мужчина убил женщину, а затем попытался ворваться в здание "Радио Дрезден". Когда полицейские подъехали к радиостанции, стрелок сел в автомобиль и уехал в сторону центра города.

Позже преступник проник в торговый центр и забаррикадировался в подсобке аптеки. Предварительно, он мог взять несколько человек в заложники.

Полиция уже оцепила центр Дрездена и призвала людей избегать этот участок города. Позже район пришлось закрыть для передвижения.

Кроме того, как сообщили в полиции, движение транспорта, в том числе и общественного, полностью остановлено,

Напомним, в Германии провели масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.

К экстремистской группировке принадлежали бывшие и действующие политики, судьи и другие чиновники. Также правоохранители устанавливают, имеют ли участники организации связи с Россией.

Как стало известно, при обысках у обвиняемых в подготовке государственного переворота в Германии изъяли винтовки, пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрезден Стрельба в Германии
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители